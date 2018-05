Bayer: Monsanto-Übernahme quasi in trockenen Tüchern – was macht die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Lange hatte Bayer an dem Monsanto-Deal gefeilt, damit auch die Kartellbehörden ihr Okay geben. Nun hat die wichtige US-Behörde ihre Zustimmung erteilt. Die Bayer-Aktie setzte sich am heutigen Handelstag gleich an die Spitze des DAX.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Die größte Hürde ist damit aus dem Weg geräumt!

Behördliche Zustimmungen aus Mexiko und Kanada stehen zwar noch aus, aber die Zustimmung aus ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.