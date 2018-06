Bayer: Monsanto-Deal nimmt Formen an – und die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie von Bayer gewann in den letzten Tagen ordentlich an Wert hinzu. Grund hierfür dürften unter anderem die Fortschritte bei der Monsanto-Übernahme sein. Die US-Behörden haben dem Deal am Dienstag ihre Zustimmung erteilt. Allerdings ist diese Zustimmung an Bedingungen geknüpft. Bayer muss Geschäftsteile im Wert von etwa neun Milliarden Euro verkaufen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.