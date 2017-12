Bayer: Kurz vor Toresschluss – sollte man die Aktie einsammeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer ist zuletzt wieder etwas unter die Räder gekommen. Die Aktie befindet sich direkt auf dem Weg zu einer wichtigen und magischen Untergrenze, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf den jüngsten Kursverlauf. Der Wert habe die Chance darauf, nun direkt ein Comeback nach oben zu schaffen – oder er wird wahrscheinlich massiv verlieren. Im Detail: Die Aktie sackte am Donnerstag um fast 1 % nach unten und damit nahe an den Tiefstand des zweiten Halbjahres bei 104,20 Euro. Damit wurde der übergeordnete Abwärtstrend letztlich bestätigt. Jetzt geht es darum, möglichst nicht unter dieses Tief zu fallen und ansonsten zumindest 100 Euro als Untergrenze zu verteidigen. Anderenfalls könnte es für die Aktie enger werden, so die Meinung der charttechnischen Analysten mit Verweis auf die Sogwirkung von Kursen unter 100 Euro. In diesem Fall wäre es durchaus möglich, 98,51 Euro als das gültige 1-Jahres-Tief anzulaufen. Sollte auch dieses nicht halten, dann würde ein Sturz in Richtung des 4-Jahres-Tiefs bei 85,32 Euro vom 24. Mai 2016 anstehen. Das Abwärtspotenzial beläuft sich demnach auf rund 18 %. Nach oben hin sollte die Aktie aber ebenso noch Chancen haben. Immerhin verläuft bei 119,23 Euro das aktuelle 6-Monats-Hoch vom 16. Oktober. Wird dieses Top erreicht, dann könnten sogar Kurse von 123,31 Euro in Frage kommen. Hier war die Aufwärtsfahrt am 19. Juni zum Erliegen gekommen.

Nun sind die Notierungen auch von den wirtschaftlichen Nachrichten abhängig. Dennoch: Aktuell bleiben die Informationskanäle weitgehend leer. Gleichwohl sind 60 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 25 % wollen halten und 15 % verkaufen den Wert derzeit.

Technische Analyse: Aktie im Abwärtstrend

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie sich in einem Abwärtstrend befindet. Die Kurse sind in allen Zeitdimensionen unter dem jeweiligen gleitenden Durchschnitt. Insofern liegt ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.