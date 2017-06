Bayer: Kurspotenzial von 18,5 Prozent?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer ist in den vergangenen Handelssitzungen um gut 2 % nach oben geklettert. Die Aktie hat damit Anlauf Richtung neuer Tops genommen. Erst vor wenigen Tagen schaffte Bayer bei 121,50 Euro ein neues 1-Jahres-Hoch. Darauf fehlen aktuell noch 2 %. Charttechniker setzen darauf, dass der Wert mehrere wirksame Unterstützungen hat. So sollte zumindest das Kursniveau von 115 Euro nicht mehr unterschritten werden, wenn keine besonderen Umstände eintreten. In den Bankhäusern ist die Aktie ebenfalls beliebt. 65 % haben auf „Kaufen“ geschaltet, 35 % wollen „Halten“ und niemand verkauft den Titel derzeit.

Bayer: Klarer Aufwärtstrend

Unter dem Strich lässt sich ein klarer Aufwärtstrend konstatieren. Die Aktie konnte in den vergangenen Wochen durch die Kursgewinne alle Trendpfeile aufwärts drehen, das heißt in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen den Hausse-Modus erreichen. Dabei ist der Wert vor allem im langfristigen Bereich stark: + 18 % gegenüber dem GD200 sind ein deutliches Signal für die langfristig positive Entwicklung.

Demnach sei das Kursziel nun die Marke von 137,30 Euro, dem bisherigen 2-Jahres-Hoch vom 16. Juli 2015. Klettern die Notierungen weiter, ist sogar ein neues Allzeithoch möglich. Der bisherige Höchststand wurde am 10. April 2015 bei 145,75 Euro verzeichnet. Daran gemessen würde das Kurspotenzial gut 18 % betragen.

Die Aktie ist deutlich im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.