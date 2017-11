Bayer: Konzernchef zeigt sich optimistisch – trotz Kartell- und Glyphosat-Problematik!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

eigentlich wollte Bayer bis Ende des Jahres den Deal mit Monsanto unter Dach und Fach bringen. Nun scheint sich das Ganze doch etwas komplizierter zu gestalten, als im Vorfeld erwartet wurde. Der Grund: Die EU-Wettbewerbshüter prüfen die gigantische 66 Milliarden Euro schwere Übernahme auf Herz und Nieren. Die Kartellwächter befürchten, dass die Ehe zwischen den beiden Weltkonzernen den Wettbewerb im Bereich der Pestizide und des Saatguts nachhaltig beeinträchtigen könnte.

Abschluss zu Beginn des kommenden Jahres?

Nun äußerte sich Bayer-Chef Werner Baumann zur Sachlage. Dies geht aus einer Mitteilung der Nachrichtenagentur Reuters hervor. So erwarte Baumann, dass die milliardenschwere Übernahme trotz der intensiven Prüfungen der Kartellbehörden zu Beginn des nächsten Jahres zum Abschluss gebracht werden könne. Baumann betonte zudem, dass die Kartelluntersuchungen in eine „unvorstellbare Tiefe“ gehen, so Reuters weiter.

Vier Millionen Seiten Dokumente

Immerhin: Bayer zeige sich laut Aussagen des Chefs kooperativ. So habe der Konzern unfassbare vier Millionen Seiten Dokumente an die Brüsseler Wettbewerbswächter weitergereicht.

Glyphosat-Debatte belastet Übernahme

Aktuell gerät der Zukauf vor allem auch wegen der Glyphosat-Debatte wieder in den Fokus der Öffentlichkeit und belastet damit die Übernahme. Zur Erinnerung: Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) hatte kürzlich im Alleingang – und zum großen Missfallen der Kanzlerin und des potenziell neuen sowie alten Koalitionspartners – die fünfjährige Verlängerung der EU-Zulassung für das Herbizid unterschrieben. Die Stimmen Deutschlands waren ausschlaggebend für die Zulassungsverlängerung.

Das alte Spiel: Industrie versus Umweltschützer

Das Problem: Der US-Biotech-Konzern Monsanto nutzt das höchst umstrittene Pflanzengift Glyphosat, da es enorme betriebswirtschaftliche Vorteile verspreche und somit kaum verzichtbar sei, so die Ansicht der Agrarindustrie. Der Nachteil: Das sogenannte Total-Herbizid solle laut Umweltschützern Flora und Fauna der betroffenen Gebiete nachhaltig beschädigen oder gar völlig vernichten.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.