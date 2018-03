Bayer-Konkurrent Syngenta kauft in Brasilien Anbieter digitaler Lösungen

BASEL (dpa-AFX) - Der schweizerische Agrochemiekonzern Syngenta kauft den brasilianischen Anbieter digitaler Lösungen für die Landwirtschaft Strider.



Syngenta und Strider hätten eine bindende Kaufvereinbarung unterzeichnet, teilte der Konzern am Montag in Basel mit. Finanzielle Details wurden keine genannt. Die Behörden müssen noch zustimmen. Strider bietet Lösungen etwa für die Überwachung von Landwirtschaftsmaschinen und Pflanzenschutzmaßnahmen an.

In der Saatgut- und Pflanzenschutz-Branche läuft ein Konzentrationsprozess. So schluckte das chinesische Staatsunternehmen Chemchina vor einiger Zeit Syngenta. Auch die US-Konzerne Dow Chemical und Dupont schlossen sich zusammen.

Die Digitalisierung ist ein wichtiges Thema in der Landwirtschaft. Durch die gezielte Ausbringung etwa von Dünger oder Pflanzenschutzmitteln sollen der Rohstoffverbrauch und damit auch die Kosten gesenkt werden.