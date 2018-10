Bayer: Kaufdruck geht anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

In der letzten Woche ist die Aktie des Bayer-Konzerns am Dienstag mit einer abwärtsgerichteten Kurslücke zwischen 78,13 und 71,70 Euro in den Handel gestartet, nachdem ein US-Gericht im Glyphosat-Schadenersatzprozess das Urteil der Vorinstanz bestätigt hatte. Von diesem Schock hat sich die Aktie noch nicht richtig erholen können.

Zwar gelang es den Käufern, den Ausverkauf der Aktie am Freitag auf dem Niveau von 64,83 Euro zu

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.