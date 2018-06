Bayer: Kapitalerhöhung und Verwässerungseffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bekanntlich führt Bayer eine Kapitalerhöhung durch ? auf diese Weise sollen voraussichtlich ca. 6 Mrd. Euro brutto an Emissionserlösen zusammenkommen. Das Geld wird natürlich für die Übernahme von Monsanto benötigt. In diesem Kontext wird gelegentlich das Wort ?Verwässerung? erwähnt. Was damit gemeint ist: Die Zahl der Bayer-Aktien lag laut Unternehmensangaben per 31.12.2017 bei 826,95 Mio. Stück. Im Rahmen der Kapitalerhöhung sollen ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.