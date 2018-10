Bayer: Kann sich der Kurs nachhaltig erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

letzte Woche berichtete Sascha Huber, dass es bei Bayer derzeit nicht sehr vielversprechend aussieht. Hier sein Fazit:

Der Stand! In den letzten Wochen und Monaten ging es mit der Aktie der Bayer AG bergab – nicht zuletzt wegen der Übernahme von Monsanto. Die Entwicklung! Durch die gegen Monsanto laufenden Gerichtsverfahren drohen nun hohe Schadenersatzzahlungen und das erstinstanzliche Urteil in diesem Prozess, in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.