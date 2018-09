Bayer: Die Käufer schöpfen wieder etwas Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Nach den starken Kursverlusten, die die Bayer-Aktie in den letzten Monaten zu verzeichnen hatte, schöpfen die Käufer in diesen Tagen wieder etwas Hoffnung. Es ist ihnen gelungen, den Wert ausgehend von dem am 13. September bei 69,40 Euro erreichten Tief in der Spitze bis auf 77,00 Euro ansteigen zu lassen.

Von hier aus fiel der Kurs in den letzten beiden Tagen jedoch wieder etwas zurück, so dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.