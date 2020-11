Bayer: Jetzt kaufen die Profis!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Ende September begann bei Bayer eine fast schon beispiellose Talfahrt. Die Aktie fiel von rund 55 Euro fast wie ein Stein und schlug Ende Oktober bei nur noch 40 Euro auf. Dort konnte sich der Kurs etwas berappeln und jetzt schlagen bei Bayer die Insider wieder massiv zu. Das könnte ein gutes Zeichen für die Aktie sein!

Wie die BaFin soeben bekannt gab, kaufte Bayer-Vorstand Heiko Schipper in den vergangenen Tagen Bayer-Aktien im Wert von über 300.000 Euro.

Wie die BaFin soeben bekannt gab, kaufte Bayer-Vorstand Heiko Schipper in den vergangenen Tagen Bayer-Aktien im Wert von über 300.000 Euro. Die Entscheidungsträger im Unternehmen sind also von der Zukunftsfähigkeit Bayers überzeugt. Doch reicht das, um die Aktie auch kurzfristig weiter nach oben zu spülen?

Die Bayer-Aktie konnte sich jedenfalls in den vergangenen Tagen spürbar erholen. So ging es im November ausgehend vom 10-Jahres-Tief bei rund 40 Euro zuletzt bis auf 47,50 Euro nach oben. Das bedeutet ein Plus von knapp 20 Prozent in nur zehn Tagen. Doch wird es jetzt so weiter gehen?

Bei Bayer ist einiges los.