Bayer: Ist das Ende der Talfahrt in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

In der vergangenen Handelswoche ging es am Aktienmarkt heftig zur Sache. Der DAX verlor in der Spitze fast -5,0%. Die Bayer-Aktie hingegen entwickelte sich erstaunlicherweise positiv: Es ging um bis zu +7,0% nach oben!

Wenn Sie Aktien gegensätzlich zum Markttrend bewegen, dann ist das oft ein gutes Vorzeichen. Und das war bei der Aktie des Chemie-Riesen auch dringend notwendig: Seit dem Top ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Sommer.