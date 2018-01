Bayer: Imposante Gegenwehr und große Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer konnte in den vergangenen Monaten die Börsen nicht überzeugen. Jetzt sehen Chartanalysten erste Chancen auf ein Comeback nach oben. Zuletzt gelangen deutliche Kursgewinne, die darauf hindeuten, dass nun der Boden der jüngeren Entwicklung erreicht sei. Deshalb wird der Wert auch für Long-Investoren wieder interessant. Im Detail: Die Aktie konnte in den vergangenen Tagen die Grenze von 105 Euro nach unten zunächst nicht mehr halten, holte jetzt aber zum Gegenschlag aus und überkreuzte die Untergrenze wieder. Dabei näherten sich die Notierungen sogar 110 Euro an und entschärften den leichten übergeordneten Abwärtstrend, der bereits identifiziert werden konnte. Am Dienstag ging es bis nachmittags minimal nach unten. Analysten und Investoren fragen sich nunmehr, was dies zu bedeuten hat. Charttechnisch wichtig wäre es, 110 Euro tatsächlich zu überwinden.

Der Schritt nach oben würde bedeuten, dass das 6-Monats-Hoch bei 119,23 Euro vom 16. Oktober 2017 sowie dann auch 123,31 Euro als das 2-Jahres-Top vom 19. Juni 2017 wieder erreichbar seien. Darüber wäre der Weg dann vergleichsweise frei, heißt es nun. Wirtschaftlich betrachtet gab es eine kleine Hiobsbotschaft, da das zu übernehmende Unternehmen Monsanto zuletzt keine besonders erquickenden Zahlen aufweisen konnte. Dennoch sind 60 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 20 % wollen halten und 20 % verkaufen.

Technische Analysten: Kampf um den Trend

Technische Analysten sind weitgehend unentschieden. Der Kampf um den Trend ist bei knappen Abständen zur 200-Tage-Linie offen. Daher gibt es ein neutrales Signal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.