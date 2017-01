Bayer: Hat Trump jetzt das letzte Wort?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

die Pläne rund um die Fusion zwischen Bayer und Monsanto bescherten den Aktionären beider Firmen in den letzten Monaten oftmals schlaflose Nächte. Jetzt hängt wohl alles vom neuen Präsidenten der USA ab: Donald Trump. Dazu traf sich Chef Werner Bauman in der letzten Woche sogar mit ihm. Der geplante Zusammenschluss beider Chemiefirmen würde Bayer zum größten Produzenten von Pflanzenschutzmitteln aufsteigen lassen. Deshalb ist Bayer auf die Aufsichtsbehörden besonders in den Vereinigten Staaten angewiesen. So würde Bayers Marktanteil nach der Fusion etwa 28 Prozent betragen.

Bayer tut (fast) ALLES

Um insbesondere dem neuen Präsidenten zu schmeicheln plant Bayer die Schaffung und Sicherung von tausenden neuen Arbeitsplätzen in den USA. Rund 3000 neue „High-Tech-Stellen“ sollen geschaffen werden. Zusätzlich will das Unternehmen Investitionen in Milliardenhöhe in Forschung und Entwicklung stecken. Das würde Trump sicherlich gefallen. Will er doch die Arbeitsplätze und die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten schützen. Alleine und direkt kann er es aber nicht entscheiden. Das nimmt ihm das Justizministerium ab. Trump kann allerdings sagen wo es lang geht. So bestimmt er die Nominierung der Kandidaten für den Chefposten des Justizministeriums.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

