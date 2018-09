Bayer: „Größte Übernahme“ vollzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

„Größte Übernahme der Unternehmensgeschichte vollzogen“ – so der Titel einer Meldung von Bayer am Mittwoch. Natürlich bezogen sich die Leverkusener damit auf ihre Übernahme des US-Konzerns Monsanto. Ab dem 7. Juni soll das Monsanto-Geschäft „anteilig enthalten sein“ und deshalb wird die 2. Hälfte des laufenden Geschäftsjahres in Bezug auf die Geschäftszahlen mit Monsanto angegeben. Eine große Übernahme im Hinblick auf den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.