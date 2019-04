Bayer: Glyphosat „zerstört die Marke Bayer“

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Mit ungewohnt scharfen Worten hat Fraktions-Vizechef der SPD im Bundestag, Karl Lauterbach, den Bayer-Konzern (WKN: BAY001) kritisiert. Lauterbach, der als ausgewiesener Gesundheitsexperte seiner Partei gilt, sagte: „Glyphosat zerstört die Marke Bayer.“

Mit Deka – einer der größten institutionellen Investoren von Bayer – attackiert ein weiterer Top-Investor die DAX-Firma. Die Fondsgesellschaft der Sparkasse äußerte sich dahingehend, dass Bayer die Risiken im Zusammenhang mit einem Monsanto-Kauf unterschätzt habe. “Wenn eine Übernahme in einem so kurzen Zeitraum solche Vermögens- und Reputationsschäden verursacht, ist das schon drastisch”, so Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka.

Chefetage weiter von Monsanto überzeugt

Für Bayer-Vorstandschef Werner Baumann bleibt der Kauf des US-Konzerns nach wie vor die richtige Entscheidung. Baumann zeigte sich erst kürzlich weiter überzeugt:

Der Monsanto-Kauf war und ist eine gute Idee.