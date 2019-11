Bayer: Gleich zwei gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie von Bayer ist momentan auf einem guten Weg: Allein in der zurückliegenden Woche haben die Papiere des Leverkusener Konzerns fast acht Prozent an Wert zugelegt. Am Dienstag übersprang Bayer sogar kurzzeitig die Marke von 72 Euro. Allzu weit ist sie damit vom Jahreshoch bei 73,11 Euro aus dem März 2019 nicht mehr entfernt. Es waren wohl gleich zwei gute ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



