Bayer: Genehmigung ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Am Dienstag teilte die Bayer AG mit: ?Das Department of Justice? (US-Justizministerium) habe die Monsanto-Übernahme durch Bayer genehmigt ? allerdings unter Auflagen. Werner Baumann, der Vorstandsvorsitzende von Bayer, kommentierte diese Nachricht mit diesen Worten, Zitat: ?Mit der Freigabe des Department of Justice stehen wir jetzt kurz vor dem Ziel, ein führendes Unternehmen der Agrarwirtschaft zu schaffen“. Im Sinne einer erfolgreichen Übernahme ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.