Bayer: Gelingt nun der Bruch des Abwärtstrends?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie der Bayer AG markierte am 19. Juni 2017 bei 123,90 Euro ein Hoch. Seitdem befindet sich die Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend. Die flachere Variante dieses Trends ist immer noch intakt und kurzfristig nicht in Gefahr, gebrochen zu werden. Die steilere Variante dieses Abwärtstrends, die im Oktober 2017 begann, steht allerdings kurz davor, gebrochen zu werden.

Die Käufer stehen deshalb vor ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.