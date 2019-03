Bayer: Geht es nach dem Schock-Erlebnis wieder nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer musste in den USA zuletzt eine weitere gerichtliche Niederlage im Streit um die Unbedenklichkeit von Glyphosat wegstecken. Vor einem Gericht in San Francisco entschied die Jury zugunsten des an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Klägers und gab dafür Bayer und dessen Tochtergesellschaft Monsanto als Hersteller des Unkrautvernichtungsmittels Roundup die Schuld. Bayer hat erklärt in Revision gehen zu wollen und verweist auf wissenschaftliche Arbeiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.