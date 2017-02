Bayer: Finanzierung des Monsanto-Deals mit Risiken behaftet?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

im Vorfeld der Veröffentlichung der Geschäftszahlen aus 2016 sind am Freitag letzter Woche drei neue Analysteneinschätzungen erschienen. Dabei steht immer noch die geplante Übernahme des US-amerikanischen Saatgutriesen Monsanto im Fokus.

Analystin Marietta Miemietz (Equinet) meint, dass die Finanzierung dieses Deals noch mit einigen Unwägbarkeiten behaftet sei. Die Zahlen sollten im Rahmen der Erwartungen ausfallen. Fraglich sei allerdings, wie man mit der Beteiligung an der Kunststofftochter Covestro umgehen will.

Analyst Bernhard Weininger (Independent Research) geht von einer Steigerung des Umsatzes aus. Auch der Gewinn pro Aktie (bereinigtes EPS) sollte sich gesteigert haben, wenn auch nur minimal.

Für den Analysten Jeffrey Holford (Jefferies) gehört die Bayer-Aktie zu den großen Favoriten des Sektors, und das nicht nur in Europa. Mit dem Saatgutgeschäft von Crop Science gehe es wieder aufwärts. Was die Preise für Medikamente auf dem US-amerikanischen Markt betrifft, hielten sich die Risiken in Grenzen, so der Experte.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Jefferies: „Buy“ – 130,00 Euro (+22 %)

Equinet: „Buy“ – 118,00 Euro (+11 %)

Independent Research: „Halten“ – 109,00 Euro (+2 %)

