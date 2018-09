Bayer: Es gibt auch positive Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Es gibt auch positive Nachrichten von Bayer! So teilten die Leverkusener zum Ende der Handelswoche mit, dass sie vom japanischen Gesundheitsministerium (MHLW = „Ministry of Health, Labour and Welfare“) die Zulassung für ein Medikament erhalten haben. Dieses soll eingesetzt werden zur – Zitat: „Prophylaxe von Blutungen bei Hämophilie A bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren“. Durch den Einsatz soll Blut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.