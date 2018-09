Bayer: Es geht nicht nur um Monsanto-Probleme!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Es sieht derzeit so aus, als ob der Bayer-Aktie in ihrem „Rebound" nun erst einmal gewissermaßen die Puste ausgegangen ist. Immerhin war es von einem Tief bei zwischenzeitlich knapp 76 Euro am 11. September bis auf knapp 82 Euro 10 Tage später aufwärts gegangen. Doch ein Teil dieser Gewinne wurde nun wieder aufgefressen. Der Belastungsfaktor „Monsanto" ist schließlich nicht von der ...

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.