Bayer: Enttäuschte Experten – dennoch alles im grünen Bereich?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Lieber Leser,

der DAX-Konzern Bayer hat nun seine Zahlen für das Jahr 2016 bekannt gegeben. Der Umsatz kletterte um 1,5 % und erreichte immerhin annähernd 47 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis mit dem EBITDA – den Erlösen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen – konnte um 10,2 % wachsen und erreichte nun 11,3 Milliarden Euro. Insgesamt erwirtschaftete Bayer einen Gewinn von 4,5 Milliarden Euro und markierte damit ein Plus von 10,2 %.

Analysten nicht begeistert

Analysten zeigten sich dennoch nicht begeistert, da das Ergebnis ungefähr dem entsprach, was die Experten erwartet hatten. Bayer-Vorstand Werner Baumann hingegen zeigte sich zufrieden, da der Umsatz ebenso wie das bereinigte Ergebnis so hoch geklettert sind wie niemals zuvor in der Geschichte des Unternehmens.

Auf dem Kurs lastet derzeit möglicherweise die Sorge , dass sich Bayer mit der Übernahme des US-Konzerns Monsanto überheben könnte. Andererseits erreichte das Unternehmen erst kurz vor Bekanntgabe der Zahlen ein neues 6-Monats-Hoch. Zusätzlich befindet sich der Wert aus technischer Sicht eindeutig im Aufwärtstrend und verläuft gut 15 % oberhalb des gleitenden Kursdurchschnitts der vergangenen 200 Tage. Mit einem Ergebnis von nahezu 10 % Plus liegt Bayer 2017 zudem deutlich über der Performance des DAX.

Technisch liegt Bayer im grünen Bereich, nachdem jüngst neue Tops erreicht wurden. Fundamental liegt die Aktie zumindest im neutralen Bereich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse