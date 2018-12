Bayer: Drastischer Umbau!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Eher durchwachsen war die erste Reaktion der Börsianer auf die Mitteilung von Bayer, den Konzern strategisch umzubauen. In der Überschrift der entsprechenden Meldung hieß es unter anderem, dass Bayer „Produktivität und Ertragskraft deutlich steigern“ will. Deutlich weiter hinten in der Meldung stand dann, dass dazu Tausende Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. So sollen z.B. 900 Arbeitsplätze bei der „Forschung bei Pharmaceuticals“ abgebaut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.