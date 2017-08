Bayer: Diese Patienten könnte das freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Liebe Leser,

Bayer berichtete am Sonntag von den Ergebnissen der Phase-III-Studie COMPASS zu einem Bayer-Medikament in der Pipeline (Xarelto). Es geht dabei um Patienten, die aufgrund einer Erkrankung erhöhtes Risiko für Schlaganfälle sowie „kardiovaskuläre Todesfälle“ haben. Bayer meldet dazu das Ergebnis des Tests des Wirkstoffs in Kombination mit Aspirin: „Der kombinierte Behandlungsansatz erhöhte den klinischen Nettonutzen substanziell um 20%.“ Und: „27.395 Patienten nahmen an der Studie teil.“ Das klingt doch nach einem echten Mehrwert für die betroffenen Patienten. Wenn sich dies bewahrheitet, freut mich das für die Betroffenen sehr und es klingt nach einem schönen Forschungserfolg.

Bayer: Medikamente und Agrargift?

Doch andere Geschäftsbereiche von Bayer behagen mir gar nicht, vom Zusammenschluss mit Monsanto ganz zu schweigen. Und wenn ich lese, dass Bayer bei den jüngsten Quartalszahlen beklagte, dass in Brasilien weniger Herbizide verkauft worden sind, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Denn bereits jetzt soll der Verbrauch von Herbiziden in Brasilien bei umgerechnet „7,3 Litern je brasilianischem Bürger“ liegen, so Verena Glass auf der diesjährigen Hauptversammlung der Bayer AG. Das hat dann so „schöne“ Folgen wie „Rückstände von Agrargiften wie DDE, Endosulfan, Deltamethrin und DDT“ in der Muttermilch und steigenden Zahlen von Krebserkrankungen bei Kindern. Und da will Bayer noch mehr Herbizide verkaufen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.