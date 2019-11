Bayer: Diese Chance sollte genutzt werden

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

In Anschluss an das am 7. November bei 72,28 Euro ausgebildete Hoch ging die Bayer-Aktie in eine Konsolidierung über. Es bildete sich ein neuer kurzfristiger Abwärtstrend aus, der die Aktie in Richtung auf die 50-Tagelinie absinken ließ. Noch bevor diese erreicht werden konnte, bildete der Kurs am 21. November bei 67,98 Euro ein Tief aus, von dem aus der Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



