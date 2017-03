Bayer (Covestro): Dieser Deal hat nur Gewinner!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

der Leverkusener Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer hat sich von mehr als 10 Prozent seiner Anteile an der Kunststofftochter Covestro getrennt. Wie der DAX-Riese bekannt gab, wurden 22 Mio. Aktien zum Kurs von 66,50 Euro an institutionelle Investoren veräußert. Will heißen, Bayer nahm mal eben auf einen Schlag gut 1,46 Mrd. Euro ein. Geld, das angesichts der Multimilliarden-Dollar-Übernahme des umstrittenen Saatgutkonzerns Monsanto auch dringend benötigt wird. Hinzu kommt, dass die Aktien mit hohen Gewinnen verkauft werden konnten. Seit dem Börsengang im Oktober 2015 (Ausgabepreis bei 24,00 Euro) haben sich die Covestro-Papiere hervorragend entwickelt und eine Rendite von etwa 175 Prozent erzielt.

Steigt Covestro bald in den DAX auf?

Durch den Anteilsverkauf schrumpft die Bayer-Beteiligung an Covestro von 64,2 auf 53,3 Prozent. Der Mutterkonzern will sich über kurz oder lang von weiteren Anteilen trennen, was der Tochter mittel- und langfristig zu Gute kommen dürfte. Denn hierdurch vergrößern sich der Streubesitz und damit auch die Handelbarkeit der Aktien, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, in den DAX aufgenommen zu werden. Im September wird die Deutsche Börse über die neue Zusammenstellung entscheiden.

Was macht die Aktie?

Die Covestro-Aktie ging nach dem Verkauf zunächst etwas in die Knie, scheint nun aber wieder die Kurve bekommen zu haben. Analyst Christian Feitz vom Analysehaus Kepler Cheuvreux begrüßte den Anteilsverkauf wegen der besseren Handelbarkeit der Papiere. Unabhängig davon erhöhte er seine Gewinnschätzungen für Covestro. Dies beschert der Aktie ein höheres Kursziel von 80 Euro (zuvor 73 Euro). Das „Buy“-Votum wurde bestätigt.

