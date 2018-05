Bayer-Chef Baumann bleibt für Monsanto-Kauf optimistisch - 'Bald abgeschlossen'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

BONN (dpa-AFX) - Bayer -Chef Werner Baumann rechnet weiter mit einem zeitnahen Abschluss der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto .



"Nach fast zwei Jahren intensiver Arbeit haben wir fast alle entscheidenden Freigaben erhalten. Wir gehen davon aus, die Transaktion in Kürze abschließen zu können", sagte Baumann am Freitag auf der Hauptversammlung in Bonn. Bei den Anlegern kam der Optimismus gut an. Die Aktien des Dax-Schwergewichts bauten ihre Gewinne auf 1,4 Prozent aus.

Entscheidend bleibt die noch ausstehende Zustimmung des US-Justizministeriums. Hier hatte es zuletzt dem Vernehmen nach aber große Fortschritte gegeben, auch weil Bayer umfangreiche Geschäfte an den Rivalen BASF abgibt. Damit wurden bereits die Wettbewerbshüter etwa der EU besänftigt. Branchenexperten rechnen daher mit grünem Licht aus den USA. Bayer hat auch schon das Management-Team für die neue, größere Agrarchemie-Geschäft vorgestellt.

Allerdings drängt die Zeit. Bis zum 14. Juni muss der Deal stehen, sonst könnten die Amerikaner zurücktreten, müssten aber zumindest nachverhandeln. Und für Bayer würde beides wohl teuer werden. Sollte der Kauf wegen fehlender kartellrechtlicher Zustimmungen platzen, muss Bayer eine Entschädigung von 2 Milliarden Dollar zahlen./mis/nas