Bayer: Blockbuster-Medikament mit weiterem Studienerfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Lieber Leser,

seit knapp zwei Wochen pendelt die Bayer-Aktie vergleichsweise lustlos um die Marke bei 107 Euro. Und auch wenn die Leverkusener am Montag mit einer an und für sich recht positiven Nachricht aufwarteten, dürfte sich das kurzfristige Aufwärtspotenzial in einem überschaubaren Rahmen halten.

Bei Thromboembolien deutlich wirksamer als Aspirin

Daran wird der Umstand, dass der Konzern mit seinem wichtigen Medikament Xarelto einen weiteren Studienerfolg verzeichnete. So zeigte der Gerinnungshemmer bei 3.000 Patienten mit Lungenembolie oder tiefen Beinvenenthrombosen eine deutlich bessere Wirksamkeit als Aspirin. Zudem traten in den Tests lediglich vergleichbare bzw. teilweise sogar weniger schwere Blutungen auf.

Top-Umsatzträger trotzdem nicht unumstritten

Da Xarelto mit einem jährlichen Umsatz von zuletzt fast 3,0 Mrd. Euro zu den Blockbuster-Medikamenten des Konzerns gehört, sind die positiven Studienergebnisse für Bayer zweifellos eine feine Sache. Auf der anderen Seite klagen allerdings zahlreiche Patienten, die mit Xarelto behandelt werde,n immer wieder über angebliche Nebenwirkungen. Insgesamt sollte sich der Einfluss der Studie auf den Kurs der Bayer-Aktie in Grenzen halten. Charttechnisch ist die Aktie der Leverkusener aktuell als neutral zu bewerten. Mithin dürften sich die Notierungen der Anteilsscheine des Dax-Mitglieds in etwa im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt entwickeln.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Marc Nitzsche.