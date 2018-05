Bayer: Ausbruch nach Zahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer hat Zahlen vorgelegt, die von den Anlegern zwar mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde, jedoch überwog schlussendlich der Optimismus, so dass die Aktie seit langer Zeit einmal wieder in den dreistelligen Bereich vordringen konnte. Das Jahrestief von unter 90 Euro wurde in den letzten Wochen erfolgreich hinter sich gelassen und der Aufschwung der letzten Tage und Wochen lässt auf mehr als ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Stefan Klotter.