Bayer: Au Backe!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Ob derzeit in der Bayer Vorstandsetage so mancher bereut, das US-Unternehmen Monsanto übernommen zu haben? Denn bekanntlich ist Monsanto in den USA zuletzt zu einer Zahlung im dreistelligen Millionenbereich verklagt worden. Das wäre wohl noch zu verkraften – wenn es denn damit getan wäre. Doch es stehen noch zahlreiche weitere Prozesse gegen Monsanto an. Die Frage ist da natürlich: Was kommt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.