Bayer Aktie: Das wirkt wie ein Raketenantrieb!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Hola! Derzeit überschlagen sich die guten Nachrichten für den Bayer-Konzern. Zuerst wurde am Montag bekannt, dass es eine Reihe neuer Studiendaten zu Bayer-Produkten gibt. So hat der Konzern am Wochenende die Daten zum Gerinnungshemmer Xarelto veröffentlicht. Außerdem gebe es auch Neuigkeiten zum Medikamentenkandidaten Vericiguat. Das Mittel Vericiguat soll gegen Herzinsuffizienz helfen. Das berichtete das Finanzportal „finanzen.net“ am Montag. Demzufolge habe die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung