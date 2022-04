Bayer-Aktie: Auch weiterhin ein Top-Performer?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie ist seit Jahresbeginn der Star im deutschen Leitindex DAX. Mit einem Plus von fast 35 Prozent hat der Agrar- und Pharmakonzern die Performance des DAX deutlich in den Schatten gestellt. Wird das auch weiterhin so bleiben? Wie geht es in den kommenden Quartalen weiter? In seiner bereits veröffentlichten Rede zur am Freitag stattfindenden Hauptversammlung wird Bayer-Vorstandschef Baumann sagen,… Hier weiterlesen