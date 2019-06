Bayer Aktie: Das war ein Fehler!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigte sich Leonhard Kringel in einer Analyse mit der Aktie von Bayer. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

Der Stand! Der Kursverfall geht weiter bei Bayer und am Pfingstwochenende kostete die Aktie nur noch 52,86 Euro. Die Entwicklung! In einem Jahr hat der Kurs also fast 50% verloren, nicht zuletzt wegen der umstrittenen neuen Tochter Monsanto. Für diese hatte Bayer 63 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!