Bayer Aktie: Das wäre eine gute Nachricht!

Medienberichten zufolge steht der Bayer-Konzern kurz vor der Einigung mit den Glyphosat-Klägern in den USA. Man sei einem außergerichtlichen Vergleich näher gekommen, hieß es etwa am Donnerstag beim Börsenportal „boerse-online.de“. Dabei bezog man sich auf einen Bericht im „Handelsblatt“. Demnach wolle Bayer-Chef Werner Baumann bis zur Hauptversammlung des Konzerns in etwa drei Monaten ein Ergebnis präsentieren. Von Bayer selbst gebe es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



