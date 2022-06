Bayer-Aktie: Auch von der US-Regierung nicht zu stoppen

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Seit die US-Regierung sich bei den Glyphosat-Prozessen gegen Bayer (WKN: BAY001) gestellt hat, ist eine zeitnahe Auflösung der Rechtsrisiken wieder in weite Ferne gerückt. Der Chemie- und Pharma-Konzern errang am Donnerstag zwar einen rechtlichen Teilerfolg; am Montag dürfte jedoch die kalte Dusche durch den Supreme Court folgen. Die Aktie fällt am Vormittag um -0,9% auf 64,80 €. Dass der DAX-Titel den Rückschlägen und einem schwachen Börsenumfeld trotzt, hat gute Gründe.

Die Bayer AG mit Sitz ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.