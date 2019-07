Bayer Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Monsanto-Übernahme belastet die operative Geschäftsentwicklung stärker als gedacht. In den USA sind mehrere tausend Klagen gegen die neue Bayer-Tochter Monsanto anhängig. Monsanto wird vorgeworfen, krebserregende Stoffe für den Handel zugelassen zu haben – allen voran der Unkrautvernichter Glyphosat. Nachdem Bayer an den unteren Gerichten zu immensen Summen zu Schadensersatz verurteilt wurde, nehmen sich jetzt die Berufungsgerichte der Sache an und ...



