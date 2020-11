Bayer Aktie: Das sind absolute Top-Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Nach den massiven Kursverlusten in den vergangenen Monaten zeigt die Bayer-Aktie seit Ende Oktober wieder eine ansteigende Tendenz. Am 30. Oktober wurde ein Mehrjahrestief bei 39,91 Euro erreicht. Inzwischen haben die Anleger den Kurs aber wieder bis auf 47,79 Euro ansteigen lassen. Damit hat die Aktie die Unterkante der Anfang Oktober nach einem schwachen Ausblick entstandenen Kurslücke (Gap down) erreicht. Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



