Bayer Aktie: Das sagen die Indikatoren!

Obwohl der Kurs bisher die gesamte Woche gefallen ist, könnte man davon ausgehen, dass es bald zu einem Trendwechsel kommen könnte. Der aktuelle Kurswert liegt bei knapp 62 Euro und ist um 0,8 % gesunken. Der RSI befindet sich seit Mitte November in der neutralen Zone, könnte aber in nächster Zeit in den überverkauften Bereich kommen und eine Kaufbewegung anzeigen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.