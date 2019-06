Bayer-Aktie: Ein erster Schritt raus aus der Krise?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der DAX bestätigt am Dienstag seine ansteigende Form. Dies führt auch bei zahlreichen Einzeltiteln zu Kursgewinnen. Die Aktie des Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer legt bis in den Nachmittag hinein fast 2 Prozent zu und steigt auf 54,92 Euro. Zuletzt ist der Kurs wieder stärker unter Druck geraten und auf ein neues Mehrjahrestief bei 51,88 Euro gefallen. Am Montag kam der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung