Bayer-Aktie: Das darf doch alles nicht wahr sein!

Am Dienstag war es so weit: Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer hat seine digitale Hauptversammlung abgehalten. Es war freilich kein einfacher Termin für Konzernboss Werner Baumann. Denn: Die virtuelle Konferenz wurde von allerlei Kritik überschattet. Wie so oft war der Grund die Übernahme von Monsanto.

Bayer hatte 2016 knapp 66 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt, um den US-Saatgutriesen zu schlucken.



