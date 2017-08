Bayer: Die Aktie atmet auf – kommt es nun zur großen Erholungsrallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer war zuletzt etwas in die Kritik geraten. Die Aktie hatte nach einem starken Start in dieses Jahr an Tempo verloren und zwischenzeitlich sogar den Rückwärtsgang eingelegt. Nun klettern die Kurse wieder und nehmen nach Ansicht von Chartanalysten zunächst das 1-Jahres-Hoch bei 123,31 Euro vom 19. Juni 2017 ins Visier. Sollte es gelingen, möglichst rasch diese Hürde zu überwinden, dann ginge es als nächstes um das Allzeithoch bei 145,75 Euro vom 10. April 2015. Darauf fehlen nach den jüngsten kleineren Kursgewinnen derzeit noch 25 %, die auch das Potenzial des Wertes abstecken.

Wichtig ist aus Sicht der Chartanalysten, dass es der Aktie von Bayer gelungen ist, die 100-Euro-Untergrenze nicht zu testen und rechtzeitig wieder nach oben abzudrehen. Auch fundamental orientierte Analysten sind weiterhin optimistisch. Immerhin 70 % der Bankanalysten halten den Wert derzeit noch für einen „Kauf“, während 30 % für „Halten“ votieren. Niemand rät derzeit zu einem „Verkauf“.

Technische Analysten: Knappes Rennen

Etwas knapper beurteilen die technischen Analysten die Kursentwicklung der kommenden Wochen. Formal notiert die Aktie mit sehr geringem Abstand zum GD200 im Aufwärtstrend. Ein Abstand von lediglich 2 % bedeutet allerdings auch, dass der Titel jederzeit nach unten durchgereicht werden kann. In den mittelfristigen Trendanalysen zeigt sich bereits ein minimaler Abwärtstrend.

Dennoch ist der Titel insgesamt formal noch im grünen Bereich und hat enormes Aufholpotenzial.

