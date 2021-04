Bayer-Aktie: Das ändert bislang nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie von Bayer kommt aktuell nicht so recht in Schwung. Nachdem die Papiere des Chemiekonzerns am Montag noch bei einem Kurs von 53,50 Euro in die Börsenwoche gestartet waren, standen am Mittwoch zum Xetra-Handelsschluss nur noch 52,90 Euro bei der Bayer-Aktie auf dem Kurszettel. In der ersten Handelsstunde am Donnerstag ging es weiter zurück auf 52,71 Euro. Eine Nachricht aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung