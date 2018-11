Bayer-Aktie: Wochenanalyse mit Hilfe des Ichimoku!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der Kurs der Bayer-Aktie liegt unter der Wolke des Ichimoku und ist somit short aufgestellt. Die Wolke ist ebenfalls bärisch und zieht sich so auch in die Zukunft, was man an der Zukunftswolke gut erkennen kann. Die Wirkung, die der Widerstand ausübt, hat sich in den letzten Monaten gezeigt und auch vor einigen Tagen prallte der Kurs am Widerstand nach unten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.