Bayer-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer hat in den vergangenen Tagen einen großen Wirbel verursacht. Der Wert litt und leidet immer noch unter dem Gerichtsurteil gegen Monsanto. Am Mittwoch ist die Aktie erneut etwas unter Druck geraten und gibt bis in den Nachmittag hinein knapp 3 % ab. Dies könnte der Auftakt für einen weiteren Kurssturz sein, nachdem zunächst eine Stabilisierung der Situation nahelag, jedenfalls aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.