Bayer-Aktie: Wie aus einer anderen Welt!

Nachdem die Aktie von Bayer am Mittwoch von 65,99 auf 67,20 Euro zugelegt hat, starteten die Papiere des Chemie- und Pharmakonzerns auch mit einem leichten Plus in den Handel am Donnerstag. Es waren zweifelsohne die Zahlen aus dem dritten Quartal 2019, die bei den Anlegern gut ankamen. Man habe „in allen wichtigen Bereichen Fortschritte gemacht“ und sei sowohl operativ als auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



