Bayer-Aktie: Der Wert scheint sich zu fangen….

Bayer ist am Freitag sehr verhalten in den Handel gestartet. Dennoch ist der Wert nun in einem kleinen kurzfristigen Erholungsmodus angekommen, meinen die Analysten aus der charttechnischen Schule. Denn übergeordnet befindet sich der Dax-Wert in einem deutlichen Abwärtstrend, der wirtschaftlich betrachtet vor allem mit den Schwierigkeiten um das übernommene Unternehmen Monsanto begann. Ausgehend von 95 Euro kam es ab Anfang August ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.