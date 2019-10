Bayer Aktie: Welttag des Sehens!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen: Stück für Stück hat sich die Bayer-Aktie unter Rückschlägen von den im Juni gesehenen Tiefstkursen im Bereich von gut 52 Euro wieder nach oben gearbeitet. Was gibt es Neues vom Unternehmen? Nun, diese Woche steht der „Welttag des Sehens“ an, der nämlich am 2. Donnerstag im Oktober stattfindet (= 10. Oktober dieses Jahr). Laut Bayer gibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



