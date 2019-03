Bayer Aktie: Welcher Trend folgt?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Seit November des letzten Jahres bewegt sich die Aktie im Chart in einem Seitwärtstrend. Nun wirkt es so als ob der Kurswechsel eingetreten ist. Die 38-Tagelinie ist zu Beginn des Monats über die 100-Tagelinie gestiegen und hat dadurch ein Kaufsignal erschaffen. Der RSI ist vor einer Woche mit 69,5 Punkten fast in den überkauften Bereich gekommen, bewegte sich dann jedoch nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.